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Ураган снес 21 крышу в Новосибирске: видео
31 марта по Новосибирской области пронесся штормовой ветер. Из земли были вырваны остановки общественного транспорта и другие объекты инфраструктуры, десятки зданий остались без крыш.
Анастасия Баринова
3 апреля 2017 в 14:56
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31 марта в Новосибирске и области бушевал ветер со скоростью 22−25 метров в секунду. По данным МЧС, в результате непогоды никто не пострадал, но населенным пунктам был причинен значительный ущерб. Прерванное энергоснабжение удалось восстановить на следующий день, однако проблемой остаются здания, лишившиеся крыш.
Помимо жилых домов, срочного ремонта требуют школа, детский сад и другие социально-значимые объекты. Ветер вырвал из земли небольшие торговые павильоны и остановки общественного транспорта. Металлические листы, ветви и доски, подхваченные ветром, повредили немало автомобилей.
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