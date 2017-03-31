Циклон в Австралии выбросил на сушу акулу: видео
Тропический циклон «Дебби» пронесся по северо-востоку Австралии 28 марта. Скорость порывов ветра достигала 260 км/ч; были повалены деревья и линии электропередачи, с гор сошли оползни, а реки вышли из берегов. Среди населенных пунктов, затронутых стихией, оказался город Эр (Ayr) в штате Квинсленд. Он расположен в дельте реки Бердекин (Burdekin) — одной из крупнейших водных артерий континента.
После того, как влияние циклона стало ослабевать, люди принялись устранять его последствия, и на одной из улиц, еще покрытых водой, была обнаружена тупорылая акула (Carcharhinus leucas). Эта хищная рыба входит в число самых агрессивных; в Международном списке нападений акул за годы наблюдений насчитывается как минимум 67 неспровоцированных нелетальных атак и 26 случаев, закончившихся смертью человека. Жителям Эра хорошо известны риски столкновения с акулами, поэтому они не купаются в Бердекине.
К лежащей на улице акуле были вызваны представители спасательных служб, которые и рассказали о происшествии. К сожалению, спасти рыбу не удалось: она была мертва уже к тому времени, когда ее заметили горожане.
Узнайте о развитии событий во время циклона «Дебби».