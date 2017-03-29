Разрушительный циклон в Австралии: видео
Тропический циклон «Дебби» не стал сюрпризом для северо-восточной части Австралии: метеорологи спрогнозировали подобное развитие событий после рекордно мощных дождей, заливших перед тем штат Квинсленд. Экстренные службы провели беспрецедентную по своим масштабам эвакуацию населения, и это позволило минимизировать число человеческих жертв. К настоящему времени известно об одном погибшем: турист попал в ДТП из-за экстремальных погодных условий. Еще один мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице: на него упала стена.
Наиболее значительный ущерб был причинен экономике штата. В результате порывов ветра мощностью до 260 км/ч на 300-километровом участке побережья разрушены здания и повреждены линии электропередач. Оползни, упавшие деревья и наводнения заблокировали дороги, около 60 000 домов остались без электричества, а несколько районов оказались полностью изолированными.
Мощное буйство стихии было снято из космоса.
Ветер сбил морскую пену в столь плотные хлопья, что она напоминала снег.
Циклону была присвоена четвертая, почти самая высокая категория; по данным специалистов, он стал сильнейшим с 2011 года. В настоящее время Квинсленд возвращается к нормальной жизни, последствия урагана устраняются.
Посмотрите, как выглядит молния в центре супертайфуна.