  • Разрушительный циклон в Австралии: видео
    Фото: AstronautiCAST/YouTube
  • Разрушительный циклон в Австралии: видео
    Фото: AFP/YouTube
  • Разрушительный циклон в Австралии: видео
    Фото: AFP/YouTube
Происшествия

Разрушительный циклон в Австралии: видео

28 марта на северо-восток Австралии обрушился тропический циклон «Дебби»: самый сильный за несколько минувших лет.
Анастасия Баринова
29 марта 2017 в 17:17
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Тропический циклон «Дебби» не стал сюрпризом для северо-восточной части Австралии: метеорологи спрогнозировали подобное развитие событий после рекордно мощных дождей, заливших перед тем штат Квинсленд. Экстренные службы провели беспрецедентную по своим масштабам эвакуацию населения, и это позволило минимизировать число человеческих жертв. К настоящему времени известно об одном погибшем: турист попал в ДТП из-за экстремальных погодных условий. Еще один мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице: на него упала стена.

Наиболее значительный ущерб был причинен экономике штата. В результате порывов ветра мощностью до 260 км/ч на 300-километровом участке побережья разрушены здания и повреждены линии электропередач. Оползни, упавшие деревья и наводнения заблокировали дороги, около 60 000 домов остались без электричества, а несколько районов оказались полностью изолированными.

Мощное буйство стихии было снято из космоса.

Ветер сбил морскую пену в столь плотные хлопья, что она напоминала снег.

Циклону была присвоена четвертая, почти самая высокая категория; по данным специалистов, он стал сильнейшим с 2011 года. В настоящее время Квинсленд возвращается к нормальной жизни, последствия урагана устраняются.

Посмотрите, как выглядит молния в центре супертайфуна.

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СМИ2
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