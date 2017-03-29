Стюардесса заменила пилота и помогла посадить самолет
Следователи из Федерального бюро расследования авиационных происшествий (нем. Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, BFU) завершили анализ события, произошедшего 11 октября 2016 года. Во время перелета из Ганновера на Майорку одному из пилотов Boeing 737−800 авиакомпании TUIfly стало плохо, и помощь в посадке самолета оказала стюардесса.
Как удалось установить, один из пилотов после посещения туалета не смог вернуться на свое место: у него закружилась голова, он пошатнулся, и ему пришлось лечь на места в свободном ряду. На борту оказался врач, который предположил, что речь идет о резком падении кровяного давления.
Управлять лайнером в таком состоянии опасно. Пилот остался отдыхать в пассажирской части самолета, а его коллега привлек ему на замену стюардессу. Специалисты BFU подчеркивают, что хотя один пилот самостоятельно способен посадить лайнер, подстраховка со стороны стюардессы обеспечила максимально возможный уровень безопасности.
Все 190 туристов и 5 членов экипажа благополучно приземлились в точке назначения. Пилот, почувствовавший себя плохо, провел ночь в больнице, а на следующий день вернулся в Ганновер в качестве пассажира.
Представители туристического концерна TUI AG, которому принадлежит авиакомпания, планируют наградить стюардессу за выполнение дополнительных задач. Они также добавляют, что подобные случаи «крайне редки», а их благополучное завершение свидетельствует о высоком уровне безопасности полетов.
Посмотрите, как самолет приземлился прямо на городскую улицу.