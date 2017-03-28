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Раненый бык поднял матадора на рога
Во время корриды в Мадриде раненый бык нанес своему сопернику еще более серьезные травмы. Матадор находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.
Анастасия Баринова
28 марта 2017 в 18:21
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26 марта в Мадриде на арене Лас-Вентас (La Plaza de Toros de Las Ventas) открылся сезон корриды, и одно из первых шоу закончилось уже спустя 40 секунд: раненый бык поднял матадора Пабло Акуадо (Pablo Aguado) на рога.
Затем бык сбросил матадора на землю и принялся его топтать. Помощники довольно быстро унесли пострадавшего с арены, и теперь за его жизнь борются врачи. Пабло остается в больнице с травмой головы, пробитое быком отверстие в районе темени достигает 15 см. Медики пока не дают никаких прогнозов; о судьбе быка тоже ничего не известно.
Шоу между тем продолжилось, и следующие два матадора выступили успешно. В прошлом году известность получил случай гибели матадора на корриде в другой части Испании.