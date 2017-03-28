Штормовое предупреждение в Москве продлено
Штормовое предупреждение в Москве было объявлено вечером 27 марта, однако в первой половине дня его действие было продлено сотрудниками столичного Метеобюро. «С 10 утра до 21:00 мск в Москве и ТиНАО сохранится сильный ветер с порывами до 15 м/с», — цитирует ТАСС сообщение синоптиков.
С самого утра в Москве шел снег с дождем, в некоторых районах наблюдалась сильная метель.
Ветер с порывами до 17 м/с, снег и метель прогнозируются и в ближайшие дни. Лишь к пятнице выглянет солнце, ветер стихнет, однако, ночью ударит мороз до минус 11 градусов. Потепление ожидается в выходные. В воскресенье днем воздух может прогреться до плюс 15 градусов.
Из-за непогоды в московских аэропортах были отменены 11 рейсов: пять в Домодедово, пять в Шереметьево и один во Внуково.