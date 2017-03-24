Обезьяны помогли туристу выжить в джунглях
В Национальном парке Мадиди (Madidi National Park), расположенном в верховьях бассейна реки Амазонки на территории Боливии, от группы отбился турист. По словам представителей местной администрации, подобные происшествия не фиксировались с 1981 года.
Парк является популярным направлением экотуризма, но его буйные леса также остаются сакральными для индейцев кечуа. Она верят, что среди деревьев живет множество духов — как добрых, так и злых. Перед посещением леса следует совершить ритуальную церемонию в честь богини Земли Пачамаме, и тогда входящему в джунгли ничего не грозит.
Ритуал включен в обязательную часть туров по парку: туристам это дает возможность познакомиться с культурой местных племен, а индейцам нравится уважение к их традициям. Недавно один из посетителей, 25-летний Майкул Акунья, отказался принять участие в церемонии, но на экскурсию отправился. После того, как группа вошла в лес, он потерялся. По словам его спутников, Майкула видели «буквально пять минут назад», и вдруг он исчез.
Почти целую неделю поиски не приносили результатов, и все уже решили, что турист погиб. Помимо обезвоживания и голода, факторами риска является наличие в парке ядовитых насекомых, рептилий и хищников. На шестой день в траве был найден грязный носок, предположительно, принадлежавший Майкулу. Рейнджерам это дало возможность сузить область поисков, а шаманы благодаря личному предмету смогли «связаться с душой Майкула» и после церемонии сообщили, что он еще жив и находится неподалеку.
На девятый день с момента исчезновения турист был замечен всего в паре километров от лагеря. Он страдал от жажды и голода, был дезориентирован, на теле располагалось множество укусов и порезов, но в целом состояние его здоровья опасения не вызывает.
Рассказывая о своем приключении, Майкул говорит, что в лесу его посещали странные мысли, и в результате, вопреки здравому смыслу, он выбросил не только мобильный телефон, но также фонарик и обувь. Он не смог самостоятельно найти реку, однако он встретил группу обезьян и примкнул к ней, а те, по его словам, делились с ним водой и пищей.
Узнайте, как китаец прожил 133 дня на плоту в океане.