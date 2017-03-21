Дети забили до смерти фламинго в чешском зоопарке
На прошлой неделе в зоопарке чешского города Йиглава (чеш. Jihlava) произошло нападение на фламинго, притом преступниками оказались дети в возрасте 5, 6 и 8 лет. Мальчики перелезли через ограждение и принялись кидать в птиц камни. Самые крупные были размером с бейсбольный мяч.
Других птиц дети пинали ногами. Спустя некоторое время их заметил электрик, работающий неподалеку, после чего они обратились в бегство. Двух мальчиков вскоре удалось задержать, третий по-прежнему находится в розыске. По словам полиции, ведущей это дело, пойманные дети не показывают ни малейших признаков раскаяния.
Комментируя происшествие, представители зоопарка говорят о невосполнимых потерях. Материальный ущерб оценен на уровне 5000 чешских крон (чуть меньше $2000), и эта сумма будет взыскана с родителей хулиганов. Однако деньги не способны исправить ситуацию. В результате нападения один фламинго погиб, а другого сейчас лечат от тяжелых ранений. Кроме того, остальные птицы в вольере находятся в состоянии сильного стресса, и это особенно опасно с учетом наступающего брачного периода. Орнитологи не исключают, что многие из переживших атаку фламинго в этом году не станут размножаться.
Фламинго в среднем живут около 40 лет в дикой природе и в два раза дольше — в неволе. Убитый фламинго находился на пике своей физической активности: в свои 16 лет он имел постоянную пару и восемь птенцов. Он пережил катастрофическое наводнение, которое произошло в 2002 году в пражском зоопарке, но и его новый дом в Йиглаве не оказался безопасным местом.
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