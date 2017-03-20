Чудесное спасение из-под грязевого оползня: видео
В нескольких регионах Перу объявлено чрезвычайное положение: одним из последствий климатического феномена Эль-Ниньо стали мощные ливни. Они не только нарушили привычный ритм жизни, но и привели к трагедиям: на многие населенные пункты обрушились оползни, разрушая постройки и унося жизни; вышедшие из берегов реки блокируют магистрали и уничтожают урожай.
Потоки воды и грязи сметают на своем пути абсолютно все, включая живых существ. Видео, снятое в Лиме, показывает корову, пытающуюся спастись из грязевого завала. Внезапно вслед за ней из-под обломков появляется женщина: 32-летняя Евангелина Чаморро Диаз (Evangelina Chamorro Díaz).
Ей удалось самостоятельно добраться до берега; врачи, осмотрев ее, не нашли каких-либо серьезных травм. Женщина рассказала, что оползень сошел на ее дом внезапно — в момент, когда она вместе с мужем кормила во дворе свиней. Оба они успели взобраться на дерево, а затем сильнейшие потоки воды утянули их за собой.
В итоге для этой семьи все закончилось хорошо: мужу Евангелины также удалось выбраться на берег. Но не всем жителям Перу, пострадавшим от разгула стихии, столь же повезло. На настоящий момент известно о гибели 75 человек; 263 получили ранения, 20 пропали без вести. Уничтожено 12 000 домов, 25 школ и 8 больниц, около 2000 километров автомобильных дорог и почти 9 000 гектаров посевов.
Наводнения, вызванные сильными ливнями, не прекращаются с начала года и, по прогнозам синоптиков, продлятся еще не менее двух недель. Узнайте о влиянии Эль-Ниньо на Гавайи.