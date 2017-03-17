Происшествия

Жительница Красноярска заплатит 400 000 рублей за авиадебош

Суд удовлетворил иск авиакомпании AZUR air о взыскании убытков с красноярской туристки, которая устроила пьяный дебош на рейсе в Бангкок.
Интерфакс
17 марта 2017 в 11:56
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  • Жительница Красноярска заплатит 400 000 рублей за авиадебош
    Фото: Azurair.com

В марте 2015 года Боинг 757−200 компании AZUR air выполнял рейс из Красноярска в Бангкок. Во время полета одна из пассажирок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стала вести себя агрессивно, устроила скандал и нанесла удары двум бортпроводницам. Командир экипажа из-за угрозы безопасности полета принял решение о возврате самолета в пункт отправления. По прибытии в аэропорт Емельяново женщину сняли с рейса.

Авиакомпания обратилась в суд с исковым заявлением о возмещении причиненных убытков. В AZUR air заявили, что возврат воздушного судна повлек дополнительные расходы. Общая сумма убытков составила 635,4 тыс. рублей.

В сентябре 2016 года Ленинский районный суд Красноярска постановил взыскать с женщины в пользу авиакомпании 635,4 тыс. рублей причиненных убытков и 9,6 тыс. рублей расходов по оплате госпошлины. В апелляционной жалобе представитель ответчицы просила отменить судебное решение, т.к. женщина является пенсионеркой.

«Краевой суд учел имущественное положение ответчицы, пенсия которой составила 13,2 тыс. рублей, и снизил размер подлежащего возмещению ущерба. Суд апелляционной инстанции изменил судебное решение, определив сумму убытков в 400 тыс. рублей, соответственно уменьшив государственную пошлину до 7,2 тыс. рублей», — говорится в сообщении на сайте Красноярского краевого суда.

В июле 2016 года авиакомпании «Аэрофлот» также удалось добиться положительного решения суда о взыскании крупной суммы с авиадебошира. Тогда с жителя Нижнего Новгорода взыскали более 200 000 рублей.

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