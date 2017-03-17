  • При извержении Этны пострадали журналисты и туристы: видео
    Фото: NASA
  • При извержении Этны пострадали журналисты и туристы: видео
    Фото: Rachel Price/BBC
  • При извержении Этны пострадали журналисты и туристы: видео
    Фото: Reuters/YouTube
  • При извержении Этны пострадали журналисты и туристы: видео
    Фото: Reuters/YouTube
Происшествия

При извержении Этны пострадали журналисты и туристы: видео

Во время съемки сюжета об извержении вулкана Этна люди оказались на пути лавы. Убежать от раскаленных летающих камней им удалось, но несколько травматических ударов рассерженный вулкан все же нанес.
Анастасия Баринова
17 марта 2017 в 13:02
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3329-метровый действующий стратовулкан Этна извергается в среднем раз в полтора года. Первые в этом году признаки активности он показал 27 февраля, а в марте к его подножью отправилась съемочная группы британской телерадиовещательной корпорации «Би-би-си».

Чаще всего извержения Этны не приводят к трагедиям: людей лишь просят держаться подальше от зоны активности, потому доступ к проснувшемуся исполину оставался открыт и для туристов.

Внезапный выброс лавы в новом второстепенном юго-восточном кратере произошел 16 марта. На ничего не подозревающих людей, занятых съемкой, посыпались куски горной породы и клочья густого пепла.


Репортер Ребекка Морелле рассказала, что после «мощного взрыва» очевидцам пришлось «сбегать с горы, забрасываемой камнями, уворачиваться от раскаленных камней и выбросов пара».

Серьезно никто не пострадал: несколько журналистов и туристов получили небольшие травмы — в основном, порезы и ушибы. «И это не тот опыт, который мне когда-либо хотелось бы повторить», — говорит Ребекка. Она добавляет, что «все могло быть гораздо хуже» и демонстрирует фотографию куртки оператора, в которой прожгло большую дыру.


Посмотрите, как Этна извергалась в предыдущий раз.

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