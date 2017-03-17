При извержении Этны пострадали журналисты и туристы: видео
3329-метровый действующий стратовулкан Этна извергается в среднем раз в полтора года. Первые в этом году признаки активности он показал 27 февраля, а в марте к его подножью отправилась съемочная группы британской телерадиовещательной корпорации «Би-би-си».
Чаще всего извержения Этны не приводят к трагедиям: людей лишь просят держаться подальше от зоны активности, потому доступ к проснувшемуся исполину оставался открыт и для туристов.
Внезапный выброс лавы в новом второстепенном юго-восточном кратере произошел 16 марта. На ничего не подозревающих людей, занятых съемкой, посыпались куски горной породы и клочья густого пепла.
«Very relieved to be safe» — the terrifying moment @BBCMorelle and crew were caught up in Mount Etna eruption https://t.co/11inHwxYPO pic.twitter.com/Zz0JKmWU1v
— BBC News (World) (@BBCWorld) March 16, 2017
Репортер Ребекка Морелле рассказала, что после «мощного взрыва» очевидцам пришлось «сбегать с горы, забрасываемой камнями, уворачиваться от раскаленных камней и выбросов пара».
Серьезно никто не пострадал: несколько журналистов и туристов получили небольшие травмы — в основном, порезы и ушибы. «И это не тот опыт, который мне когда-либо хотелось бы повторить», — говорит Ребекка. Она добавляет, что «все могло быть гораздо хуже» и демонстрирует фотографию куртки оператора, в которой прожгло большую дыру.
Back at hotel now after Etna explosion. Here’s @NewsCamerawoman with the massive hole a lump of rock burnt through her coat. pic.twitter.com/GVSyj3Sa9A
— Rebecca Morelle (@BBCMorelle) March 16, 2017
Посмотрите, как Этна извергалась в предыдущий раз.