Снежная буря в США: главное
13 и 14 марта Новая Англия (область США, включающая штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт) оказалась во власти мощной снежной бури. В зону риска попало около 50 млн человек; в ряде штатов было объявлено чрезвычайное положение.
Порывы ветра достигали 100 км/ч (до 113 км/ч вдоль побережья), что привело к обрыву линий электропередачи и отмене тысяч авиарейсов. Поваленные деревья заблокировали автомагистрали. Метеоролог Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Семпа (Michael Sempa) назвал шторм рекордно сильным, отметив также его необычную продолжительность: снег обильно падал на протяжении двух дней. За час прибавлялось до 3−8 см снега, и в результате многие города оказались им занесены.
В среднем уровень снежного покрова в крупных населенных пунктах вырос до 30−60 см, что парализовало обычную жизнь: были закрыты школы и офисы, транспорт был остановлен или работал с перебоями. В пригороде Нью-Йорка из конюшни сбежали два пони, но их вовремя заметил и спас от обморожения полицейский.
К настоящему времени снежная буря закончилась, и населенные пункты устраняют ее последствия. Известно о 18-ти погибших; в основном люди стали жертвами дорожных аварий, спровоцированных снегопадом и ветром. Одного из водителей спасатели достали из ущелья глубиной 50 метров, куда он упал вместе с автомобилем; его жизнь удалось сохранить.
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