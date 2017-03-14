«Коммерсантъ»: крушение Ту-154 происходило под контролем
Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря 2016 года, через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, среди которых были военнослужащие, журналисты, ансамбль имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они направлялись в Сирию. По сообщениям ФСБ, основными рабочими версиями были попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.
14 марта 2017 года, «Коммерсантъ» опубликовал результаты 3D-моделирования последнего полета Ту-154, ссылаясь на близкого к экспертной комиссии источника. Согласно полученным данным, самолет взлетел в штатном режиме. Примерно через минуту после отрыва от земли Ту-154 набрал высоту около 250 м и скорость порядка 360−370 км/ч. После этого управляющий пилот — командир экипажа Роман Волков — перевел самолет в режим посадки. До самого столкновения с водой Ту-154 снижался под контролем летчика. По мнению экспертов, причиной трагедии могла стать дезориентация пилота в пространстве.