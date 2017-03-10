  • Гигантские волны едва не поглотили серферов: видео
    Фото: National Geographic Adventure
  • Гигантские волны едва не поглотили серферов: видео
    Фото: National Geographic Adventure
Происшествия

Гигантские волны едва не поглотили серферов: видео

Любитель серфинга из Бразилии отправился покорять волны в Португалии, но его пришлось спасать, причем дважды.
Анастасия Баринова
10 марта 2017 в 13:14
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Бразилец Педро Виана для отдыха выбрал Прая-ду-Норти (Praia do Norte) в португальском городке Назаре. Пляжи Португалии высоко ценятся в любое время года, но эта акватория имеет особую известность. Именно здесь в ноябре 2011 года американский серфер Гарретт Макнамара получил награду от Billabong XXL Global Big Wave Award за покорение 27-метровой волны и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. В 2013 году Гарретт побил собственный рекорд, покорив 30,5-метровую волну. Но огромные волны делают занятие серфингом особенно опасным, и попытка Педро покорить волну это проиллюстрировала.

Вызволять серфера из объятия гигантской волны отправился гидроцикл, однако ему не удалось добраться до берега: следующая волна опрокинула спасательный транспорт вместе с людьми. Тогда на помощь пришел еще один спасатель, и только ему удалось завершить операцию. Сначала на берег был доставлен серфер, а затем гидроцикл вернулся за спасателем, остававшимся среди бушующих волн.

Посмотрите, как серфер спас наследника престола.

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