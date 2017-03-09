Во французском зоопарке застрелили носорога
В понедельник, 7 марта 2017 года, сотрудники французского зоопарка в Туари (400 км от Парижа) обнаружили, что четырехлетний белый носорог по кличке Ванс был жестоко убит выстрелом в голову, его большой рог был спилен бензопилой.
По словам полиции и смотрителей, браконьеры не лишили животное второго рога, но повредили его. Вероятно, кто-то помешал им завершить свое дело. Среди других причин — выход техники из строя.
Власти делают акцент на том, что это первый подобный случай в Европе.
Браконьеры сломали решетку у черного входа в зоопарк, затем они взломали две закрытые двери в здании, где находились три белых носорога. «Вероятно, им не хватило времени, чтобы напасть на других», — говорят в полиции.
Информация о жестоком убийстве появилась на странице зоопарка в Facebook. Два других носорога — 37-летняя Грейси и 5-летний Бруно — остались живы.
Носорожий рог — один из самых ценных товаров на экзотическом рынке, где торгуют чудесами природы вроде слоновой кости, пениса тигра и хвоста жирафа. В отличие от рогов многих животных носорожий не является костью. Он состоит в основном из кератина — того самого белка, который входит в состав наших волос и ногтей, — так что, если срезать такой рог, он может отрасти снова.
На черном рынке в ЮАР рог белого носорога стоит 6,5 тысячи долларов за килограмм, а на азиатском — в 5−10 раз дороже, «розничные» же цены и вовсе астрономические. Один самец носорога несет на своей голове 10 килограммов рога — вполне достаточно, чтобы браконьер мог обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь.
Подробнее о нелегальной добыче и торговле носорожьим рогом можно узнать из специального расследования NG.