В Сальвадоре убит единственный в стране бегемот
Бегемот по кличке Густавито (Gustavito) родился 15 лет назад в Гватемале, а затем в возрасте двух лет был перевезен в зоопарк Сальвадора. Экзотическое животное было любимцем посетителей: другой возможности увидеть гиппопотама нет во всей стране.
Однако недавно животное погибло от рук неизвестных. 23 февраля смотрители обратили внимание на то, что Густавито не выходит из бассейна и отказывается от пищи. Осмотрев бегемота, специалисты нашли на его теле множество ушибов и рваных ран. Они оказались несовместимыми с жизнью: несмотря на предпринятые попытки вылечить пострадавшего обитателя зоопарка, он скончался 26 февраля.
Зоопарк на время закрыли для посещения. По факту насильственной смерти бегемота ведется расследование. Предположительно, нападение на Густавито произошло в ночь на 22 февраля, но вандалы не попали в объективы камер наблюдения, установленных на территории парка. Виновники преступления, как и причина подобной жестокости, неизвестны.
Многие СМИ подчеркивают, что хотя насильственная смерть стала обыденным явлением в Сальвадоре (в 2016 году было совершено 5 278 убийства; в среднем от рук преступников погибает 14 человек в сутки) — убийство беззащитного гиппопотама всколыхнуло все слои общества. Люди приходят к парку с цветами, а в они соцсетях оставляют гневные сообщения или просят у Густавито прощения. Представители зоопарка также говорят о том, что с 2009 года практика покупки экзотических животных была прекращена. Охарактеризовав преступление как «зверское», администрация напомнила о плане по переводу некоторых животных в центры по их защите. В связи с убийством Густавито реализация этой идеи будет ускорена.
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