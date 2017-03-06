  • В Сальвадоре убит единственный в стране бегемот
    Фото: David Stanley/Flickr.com
  • В Сальвадоре убит единственный в стране бегемот
    Фото: Steven Damron/Flickr.com
Происшествия

В Сальвадоре убит единственный в стране бегемот

Сальвадор является одной из самых опасных стран мира. Недавно жертвой стал обитающий в зоопарке бегемот — единственный в стране.
Анастасия Баринова
6 марта 2017 в 16:13
3

Бегемот по кличке Густавито (Gustavito) родился 15 лет назад в Гватемале, а затем в возрасте двух лет был перевезен в зоопарк Сальвадора. Экзотическое животное было любимцем посетителей: другой возможности увидеть гиппопотама нет во всей стране.


Однако недавно животное погибло от рук неизвестных. 23 февраля смотрители обратили внимание на то, что Густавито не выходит из бассейна и отказывается от пищи. Осмотрев бегемота, специалисты нашли на его теле множество ушибов и рваных ран. Они оказались несовместимыми с жизнью: несмотря на предпринятые попытки вылечить пострадавшего обитателя зоопарка, он скончался 26 февраля.


Зоопарк на время закрыли для посещения. По факту насильственной смерти бегемота ведется расследование. Предположительно, нападение на Густавито произошло в ночь на 22 февраля, но вандалы не попали в объективы камер наблюдения, установленных на территории парка. Виновники преступления, как и причина подобной жестокости, неизвестны.

Многие СМИ подчеркивают, что хотя насильственная смерть стала обыденным явлением в Сальвадоре (в 2016 году было совершено 5 278 убийства; в среднем от рук преступников погибает 14 человек в сутки) — убийство беззащитного гиппопотама всколыхнуло все слои общества. Люди приходят к парку с цветами, а в они соцсетях оставляют гневные сообщения или просят у Густавито прощения. Представители зоопарка также говорят о том, что с 2009 года практика покупки экзотических животных была прекращена. Охарактеризовав преступление как «зверское», администрация напомнила о плане по переводу некоторых животных в центры по их защите. В связи с убийством Густавито реализация этой идеи будет ускорена.

Узнайте о других несчастных животных, содержащихся в неволе.

Тоже интересно

Легендарная черепаха умерла во Вьетнаме

Обсудить
СМИ2
Когда взорвется Йеллоустон?
Когда взорвется Йеллоустон?
Тоже интересно
Старейший в мире жираф жил в Ленинградском зоопарке
Старейший в мире жираф жил в Ленинградском зоопарке
Рюкзак для фотографа
Рюкзак для фотографа