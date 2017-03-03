В Таиланде спасли пропавших в море российских туристов
Туристы из России решили отправиться к острову Рача-Ной, чтобы поплавать с масками. Они добрались на спидботе до определенного места и оговорили с капитаном время и место их возвращения. Но когда капитан прибыл в указанное место, туристов он там не обнаружил.
«Я предупредил их о погоде и, когда не обнаружил их в точке подбора, забил тревогу, попросив капитанов других лодок в этом районе помочь с поисками», — рассказал капитан Салига газете «Новости Пхукета».
Троих удалось найти до 10 часов вечера 2 марта, но поиски четвертого пропавшего продолжались и после наступления темноты. Мужчину обнаружило рыболовецкое судно Siri Nam Chok 8 в море примерно в пяти морских милях от Рача-Ной. Его доставили на Пхукет только утром 3 марта.
По предварительной версии, причиной происшествия стали сильные течения в том месте, где плавали туристы.