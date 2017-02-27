  • Акула передумала нападать на серфера: видео
    Фото: Pixabay.com
  • Акула передумала нападать на серфера: видео
    Фото: DPI Fisheries/YouTube
Происшествия

Акула передумала нападать на серфера: видео

Акулы — частые гости в акватории Австралии, особенно на побережье города Баллина. Снятое с беспилотника видео показывает, как серферы чудом избежали нападения.
Анастасия Баринова
27 февраля 2017 в 16:12
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Баллина (Ballina) находится в штате Новый Южный Уэльс, примерно в 160 км к югу от Брисбена. Отличные волны привлекают сюда множество любителей серфинга, однако эта акватория также полна акул, в том числе здесь часто встречается опасная большая белая акула (Carcharodon carcharias). Местная администрация при помощи дронов отслеживает передвижение хищных рыб, ведя съемку с 60-метровой высоты.


Недавно произошел очередной случай столкновения акулы с людьми. Сначала хищница преследовала одного из серферов, поймавшего волну, но затем увидела другого. Человек, лишь поджидавший волну, показался ей более легкой целью, и акула передумала гнаться за активным серфером. Но спустя мгновение и эта идея перестала ее занимать: приблизившись к человеку практически вплотную, хищница внезапно изменила курс и уплыла в море.


Начиная с 2015 года в районе Баллины было зарегистрировано 11 нападений акул на людей, один из них оказался смертельным. Но чаще всего серферы и акулы расходятся мирно.


Узнайте, как живется большим белым акулам.

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