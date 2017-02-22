Покормившая рыб россиянка выпущена под залог в Таиланде
Проблемы у Ольги Смирновой начались после того, как она решила покормить хлебом экзотических рыб в море. За этим занятием ее застали сотрудники полиции острова Рача Яй в Андаманском море. 53-летняя туристка была задержана за нарушение правил поведения в запретной зоне и отправлена в полицейский участок.
Сразу внести необходимую залоговую сумму в 100 000 бат (около 2800 долларов США) женщина не смогла, и ей пришлось прибегнуть к помощи друга. В результате она провела в участке две ночи, после чего была отпущена.
Тем не менее, по информации Phuket News, россиянка не сможет покинуть территорию страны до тех пор, пока суд не вынесет решение по ее делу. Максимальное наказание, грозящее туристке, — тюремное заключение на срок до года, однако она может отделаться и крупным штрафом. Заседание по делу Ольги Смирновой пройдет 6 марта.
Большинство таиландских островов находятся под охраной государства, так как входят в состав национальных морских парков. Законодательство об охране дикой природы позволяет сотрудникам полиции задерживать туристов за причинение вреда кораллам и другим представителям морской флоры или фауны.