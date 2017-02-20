  • Российская туристка может попасть в тюрьму за кормление рыб в Таиланде
    Остров Рача Яй, Таиланд. Фото: Del Adams/Flickr.com
  • Российская туристка может попасть в тюрьму за кормление рыб в Таиланде
    Красотой обитателей подводного мира на острове Рача Яй лучше любоваться со стороны. Фото: /Flickr.com
Происшествия

Российская туристка может попасть в тюрьму за кормление рыб в Таиланде

Полиция Таиланда задержала российскую туристку, кормившую хлебом рыб в особо охраняемой зоне.
Интерфакс
20 февраля 2017 в 12:12
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Во время патрулирования пляжа на острове Рача Яй в Андаманском море сотрудники полиции заметили 53-летнюю россиянку, кормившую хлебом экзотических рыб в море. Женщину задержали за нарушение правил поведения в запретной зоне.

Как сообщает Phuket Gazette, законодательство об охране дикой природы позволяет сотрудникам полиции задерживать туристов за причинение вреда кораллам и другим представителям морской флоры или фауны. Так, в мае 2016 года китайский турист был арестован и оштрафован на 100 000 бат (около $2850) за ловлю рыбы на острове Ко Кай.

Задержанной российской туристке предъявлены обвинения, она должна выплатить залог в 100 000 бат и оставаться в Таиланде, пока ее дело рассматривает суд. Женщине может грозить штраф или тюремное заключение сроком до одного года.

Большинство таиландских островов находятся под охраной государства, так как входят в состав национальных морских парков.

Не меньшие неприятности недавно нажили себе туристы в Бразилии, решившие вытащить из воды небольшую акулу и устроить с ней фотосессию.

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