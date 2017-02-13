Уничтоженные памятники Пальмиры: видео
Российский беспилотный летательный аппарат в ходе мониторинга Пальмиры и прилегающего к ней исторического района Тадмор зафиксировал факт варварского разрушения террористами ИГИЛ фасада главных достопримечательностей: римского амфитеатра и тетрапилона. Видео опубликовано на официальных страницах Минобороны в соцсетях. На кадрах отчетливо видно, что террористами взорван процениум — центральная часть древнего римского театра. Исчезли с лица Земли и колонны тетрапилона — прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры.
Ранее в Древней Пальмире боевиками были взорваны и уничтожены символы города и античной Сирии: Триумфальная арка, статуя «Лев Аллат», храмы Баалшамина и Бэла и несколько погребальных башен. ИГИЛ поступает так с любыми историческими и религиозными объектами, не относящимися к исламу — от древних монументов до могил христиан. Часть ценностей террористы все же продают на черном рынке, однако их первоочередной целью является именно разрушение «всего нечистого». Лишь небольшую часть артефактов удалось вывезти до 21 мая 2015 года — дня, когда экстремисты ворвались в город, однако это ничто по сравнению с общим достоянием Пальмиры, и оно неуклонно уничтожается.
Недавно российскими беспилотными средствами зафиксирована очередная активизация движения грузовых автомобилей в районе древнего города. Это свидетельствует о намерениях террористов доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением.