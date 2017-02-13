188 000 человек эвакуируют из-за угрозы прорыва плотины в Калифорнии
Дамба на озере Оровилль расположена на высоте 235 метров. Это самая высокая плотина в США. Около недели назад во время проверки была обнаружена эрозия основного водосброса дамбы и промоина размером 60 на 9 метров. Фотографии разрушений были сделаны сотрудниками Департамента водных ресурсов Калифорнии 7 февраля и опубликованы на официальном сайте на следующий день.
Из-за сильных дождей в регионе уровень воды в водоемах резко повысился, и дамба может не выдержать напора. Как сообщает Associated Press, местные власти приняли решение срочно эвакуировать 188 тысяч человек из-за угрозы прорыва плотины и, как следствие, затопления большой территории. Заделать промоину пока не удалось.
Озеро Оровилль находится в 240 километрах от Сан-Франциско и является одним из самых крупных искусственных водоемов в Калифорнии.