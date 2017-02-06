  • Спасение провалившегося под лед лося: видео
    Фото: Viktor Johannessen/YouTube
  • Спасение провалившегося под лед лося: видео
    Фото: Viktor Johannessen/YouTube
  • Спасение провалившегося под лед лося: видео
    Фото: Viktor Johannessen/YouTube
Происшествия

Спасение провалившегося под лед лося: видео

Пара шведов заметила лося, оказавшегося на озере в ледяной ловушке. Спасение животного снято на видео.
Анастасия Баринова
6 февраля 2017 в 12:47
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Лось, переходивший озеро по неокрепшему льду, частично провалился под него. Без помощи человека шансов сохранить жизнь у него не было: при усилении мороза лось замерз бы на месте.

К счастью, животное вовремя заметила пара шведов, совершавшая прогулку на природе. Принеся топор, они по очереди прорубали во льду тропинку. Расчистив дорогу, люди направили лося к берегу, и он убежал в лес.

Смотрите, как в Австралии спасают застрявшего кенгуренка.

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