Королевские лебеди расстреляны возле Виндзорского замка
Серия жестоких и необъяснимых убийств произошла в Виндзоре: городе, известном в первую очередь тем, что там расположена резиденция английских королей. На протяжении нескольких месяцев здесь находят тяжело раненых лебедей. В конце прошлого года в ветеринарный центр было доставлено три лебедя, ставшие жертвой обстрела из пневматического оружия, а спустя месяц на берегу возле Виндзорского замка был обнаружен убитый лебедь.
С наступлением 2017 года атаки не прекратились: четыре птицы пострадали 24 января, и еще восемь — 29 января. Лечением лебедей занимается центр Swan Support. К сожалению, ранения двух птиц были не совместимыми с жизнью, и их пришлось усыпить. Двое из числа выживших стали одноглазыми, у некоторых серьезно повреждены клювы. По сообщению полиции, стрелявший нарочно целился в шею и голову, поэтому все травмы — крайне серьезны.
Причины подобного поступка, как и личность нападавшего, не известны. В Великобритании жестокость по отношению к животным расценивается как тяжкое преступление. Поисками злоумышленника занимаются не только стражи порядка, но и волонтеры. Спасенные лебеди проходят реабилитацию в медицинском центре.
Узнайте, как зимуют лебеди на Алтае.