  • Королевские лебеди расстреляны возле Виндзорского замка
    Фото: Swan Support/Facebook
  • Королевские лебеди расстреляны возле Виндзорского замка
    Фото: Swan Support/Facebook
  • Королевские лебеди расстреляны возле Виндзорского замка
    Фото: Swan Support/Facebook
Происшествия

Королевские лебеди расстреляны возле Виндзорского замка

В британском городе Виндзор участились случаи нападения на лебедей. Полиция ведет поиски преступника.
Анастасия Баринова
3 февраля 2017 в 20:07
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Серия жестоких и необъяснимых убийств произошла в Виндзоре: городе, известном в первую очередь тем, что там расположена резиденция английских королей. На протяжении нескольких месяцев здесь находят тяжело раненых лебедей. В конце прошлого года в ветеринарный центр было доставлено три лебедя, ставшие жертвой обстрела из пневматического оружия, а спустя месяц на берегу возле Виндзорского замка был обнаружен убитый лебедь.

С наступлением 2017 года атаки не прекратились: четыре птицы пострадали 24 января, и еще восемь — 29 января. Лечением лебедей занимается центр Swan Support. К сожалению, ранения двух птиц были не совместимыми с жизнью, и их пришлось усыпить. Двое из числа выживших стали одноглазыми, у некоторых серьезно повреждены клювы. По сообщению полиции, стрелявший нарочно целился в шею и голову, поэтому все травмы — крайне серьезны.

Причины подобного поступка, как и личность нападавшего, не известны. В Великобритании жестокость по отношению к животным расценивается как тяжкое преступление. Поисками злоумышленника занимаются не только стражи порядка, но и волонтеры. Спасенные лебеди проходят реабилитацию в медицинском центре.

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