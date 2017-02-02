Унесенные ветром: по Норильску прошлась «черная пурга»
С 25 января в Норильске и в южной части Таймырского полуострова бушевала так называемая «черная пурга». Скорость ветра достигала 32 м/с; видимость колебалась от 1 до 2 км, ухудшаясь местами до 50 метров. По 12-балльной шкале Бофорта эта буря оценивалась в 11 баллов. Сочетание подобных условий характеризуется как «жестокий шторм» и может приводить к большим разрушениям объектов инфраструктуры.
С первых дней февраля влияние циклона пошло на убыль. Власти оценивают последствия и занимаются расчисткой улиц, а люди в соцсетях делятся своими впечатлениями. Опубликованные видео показывают, как ветер буквально сносит пешеходов, которым для устойчивости приходится передвигаться ползком и держаться друг за друга. На одной из улиц с многоэтажного дома была снесена крыша, аэропорт и трасса Норильск-Алыкель были закрыты.
Для Норильска «черная пурга» не редкость: в прошлом году ветер развернул на 180° пассажирский Boeing-737, а одна из сорванных крыш стала причиной гибели человека. Зимой 2017 года по результатам разгула стихии сообщений о жертвах не поступало.