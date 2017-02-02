  • Унесенные ветром: по Норильску прошлась «черная пурга»
    Фото: nikol4344/Instagram
  • Унесенные ветром: по Норильску прошлась «черная пурга»
    Фото: artsiseven/Instagram
  • Унесенные ветром: по Норильску прошлась «черная пурга»
    Фото: i_kokos/Instagram
Происшествия

Унесенные ветром: по Норильску прошлась «черная пурга»

Вдоль арктического побережья России пронесся сильный циклон с центром в Карском море. Сопутствующая ему пурга получила название «черной»: видимость в этот период сильно снизилась, а порывы ветра были настолько сильными, что сбивали людей с ног.
Анастасия Баринова
2 февраля 2017 в 16:36
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С 25 января в Норильске и в южной части Таймырского полуострова бушевала так называемая «черная пурга». Скорость ветра достигала 32 м/с; видимость колебалась от 1 до 2 км, ухудшаясь местами до 50 метров. По 12-балльной шкале Бофорта эта буря оценивалась в 11 баллов. Сочетание подобных условий характеризуется как «жестокий шторм» и может приводить к большим разрушениям объектов инфраструктуры.

С первых дней февраля влияние циклона пошло на убыль. Власти оценивают последствия и занимаются расчисткой улиц, а люди в соцсетях делятся своими впечатлениями. Опубликованные видео показывают, как ветер буквально сносит пешеходов, которым для устойчивости приходится передвигаться ползком и держаться друг за друга. На одной из улиц с многоэтажного дома была снесена крыша, аэропорт и трасса Норильск-Алыкель были закрыты.

Для Норильска «черная пурга» не редкость: в прошлом году ветер развернул на 180° пассажирский Boeing-737, а одна из сорванных крыш стала причиной гибели человека. Зимой 2017 года по результатам разгула стихии сообщений о жертвах не поступало.

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