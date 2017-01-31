  • Кибербудущее рядом: хакеры захватывают отели и больницы
    Фото: Lars Kristian Flem/Flickr.com
  • Кибербудущее рядом: хакеры захватывают отели и больницы
    Фото: Seehotel Jägerwirt/Facebook
  • Кибербудущее рядом: хакеры захватывают отели и больницы
    Фото: Pixabay.com
Происшествия

Кибербудущее рядом: хакеры захватывают отели и больницы

Австрийский отель, в очередной раз пострадавший от хакеров, заявил об отказе от высоких технологий. Работать «по старинке» в наши дни оказывается безопаснее.
Анастасия Баринова
31 января 2017 в 15:40
340

В конце XX века отели по всему миру стали активно внедрять в свою работу компьютерные технологии. Привычным стало отсутствие портье на стойке регистрации — гости заселяются, зная уникальный код, и сами могут открыть свой номер с помощью этого же кода или карточки. Подобная модернизация позволяет отелям экономить на персонале и, одновременно, служит своеобразной рекламой: умение идти в ногу со временем показывает, что отель заботится о нуждах своих гостей.

Но затем радужная картина цифрового будущего оказалась омрачена: хакеры все чаще взламывают эти системы, что оборачивается катастрофой и для туристов, и для администрации отеля. Недавно хакерской атаке — притом уже в третий раз — подвергся респектабельный австрийский отель Seehotel Jägerwirt. Гостиница была построена в горах у озера 111 лет назад.

Злоумышленники, удаленно войдя в компьютерную систему отеля, полностью остановили его работу: не возможно было произвести бронирование, выписать счет и совершить любое действие на компьютере. Заблокированными оказались и номера постояльцев: те, кто находился внутри, выйти из комнаты могли, но доступ внутрь для них уже был закрыт: все карты-ключи стали недействительными. Сейчас в Австрии высокий горнолыжный сезон, и отель был заполнен целиком. Администрации пришлось срочно решать проблему, чтобы 180 гостям не пришлось проводить ночь в лобби: на ожидание помощи от полиции или других специалистов времени не было.

Читать далее

Тоже интересно

Роботы оставят половину специалистов без работы

Обсудить
СМИ2
Исследователи пришли к выводу, что «Титаник» погубил вовсе не айсберг
Исследователи пришли к выводу, что «Титаник» погубил вовсе не айсберг
Тоже интересно
У роботов появилось самосознание
У роботов появилось самосознание
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы