Кибербудущее рядом: хакеры захватывают отели и больницы
В конце XX века отели по всему миру стали активно внедрять в свою работу компьютерные технологии. Привычным стало отсутствие портье на стойке регистрации — гости заселяются, зная уникальный код, и сами могут открыть свой номер с помощью этого же кода или карточки. Подобная модернизация позволяет отелям экономить на персонале и, одновременно, служит своеобразной рекламой: умение идти в ногу со временем показывает, что отель заботится о нуждах своих гостей.
Но затем радужная картина цифрового будущего оказалась омрачена: хакеры все чаще взламывают эти системы, что оборачивается катастрофой и для туристов, и для администрации отеля. Недавно хакерской атаке — притом уже в третий раз — подвергся респектабельный австрийский отель Seehotel Jägerwirt. Гостиница была построена в горах у озера 111 лет назад.
Злоумышленники, удаленно войдя в компьютерную систему отеля, полностью остановили его работу: не возможно было произвести бронирование, выписать счет и совершить любое действие на компьютере. Заблокированными оказались и номера постояльцев: те, кто находился внутри, выйти из комнаты могли, но доступ внутрь для них уже был закрыт: все карты-ключи стали недействительными. Сейчас в Австрии высокий горнолыжный сезон, и отель был заполнен целиком. Администрации пришлось срочно решать проблему, чтобы 180 гостям не пришлось проводить ночь в лобби: на ожидание помощи от полиции или других специалистов времени не было.
В результате требование хакеров о переводе биткоинов на сумму, эквивалентную 1500 евро, было удовлетворено, и сразу после этого жизнь отеля вернулась в прежнее русло. В предыдущий раз атака произошла летом, и тогда владельцам отеля также пришлось заплатить несколько тысяч евро. Каждый раз после происшествия отель обновляет компьютерную систему и уровни защиты, но хакеры всегда оказываются на шаг впереди. Три атаки, предпринятые в отношении Seehotel Jägerwirt, заставили ее владельцев пересмотреть свою политику. Теперь гостиница будет напоминать постояльцам о «старых добрых временах»: вскоре на смену картам-ключам и электронным замкам придут обычные механические затворы и простые ключи.
Между тем о подобных происшествиях сообщается все чаще. Зимой прошлого года хакеры взломали компьютеры одной из больниц в Калифорнии. На протяжении десяти дней специалисты не могли снять блокировку и открыть врачам доступ к историям болезней пациентов. Чтобы больница смогла возобновить работу, администрации пришлось заплатить хакерам 17 000 долларов.
Мотивация хакеров может быть самой разной. Они могут не только вымогать деньги, но и открыто похищать их (так, в прошлом году преступники украли данные банковских карт всех постояльцев крупной гостиничной сети), а могут, напротив, устраивать бесплатные развлечения для широкого круга людей. Войдя в компьютеры транспортной системы Сан-Франциско, хакеры нарушили ее работу, и на протяжении нескольких дней пассажиры пользовались трамваями бесплатно.
Узнайте об отелях, в которых роботы заменили людей.