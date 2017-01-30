  • Сбежавший из цирка тигр на улицах Палермо: видео
    Фото: Wikipedia
  • Сбежавший из цирка тигр на улицах Палермо: видео
    Фото: ermondoboia/Instagram
  • Сбежавший из цирка тигр на улицах Палермо: видео
    Фото: Monrealenews/YouTube
Происшествия

Сбежавший из цирка тигр на улицах Палермо: видео

Бродячий цирк, прибывший в Италию из Швеции, на время лишился одного из своих артистов: бенгальский тигр, вырвавшийся на свободу, в течение нескольких часов разгуливал по оживленным городским улицам.
Анастасия Баринова
30 января 2017 в 19:50
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Инцидент случился утром 28 января в южном пригороде Палермо — Монреале (Monreale). Каким образом бенгальский тигр по кличке Оскар покинул свою клетку, пока не известно. Представители служб быстрого реагирования узнали о происшествии от местных жителей: не забывая делать фото- и видеоснимки, те позвонили спасателям. Тигр спокойно бродил по улицам, не проявляя признаков агрессии. Устав, он расположился отдохнуть на пустой стоянке возле жилого здания с магазином на первом этаже. Площадка оказалась удачным местом для поимки беглеца: перекрыв движение транспорта, спасатели осторожно заманили тигра в клетку. Операция прошла успешно, специалистам даже не пришлось применять транквилизаторы. Сейчас ведется расследование происшествия. Согласно программе, животное должно было выступать вечером 30 января. Сказался ли на нем стресс от побега и увидят ли его зрители, пока не сообщается. Узнайте, в каких странах животных исключают из цирковых шоу.

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