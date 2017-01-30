Экспонат американского музея скрывал человеческие останки
В XIX веке французские специалисты из компании Maison Verreaux создали диораму, демонстрирующую нападение берберийских львов на арабского гонца. Впервые она была показана на Парижской Всемирной выставке 1867 года, где имела большой успех и получила золотую медаль. Затем она гастролировала по разным выставкам, а в 1899 году была куплена Музеем естественной истории Карнеги (город Питсбург, штат Пенсильвания). Искусствоведы говорят, что это один из наиболее ранних примеров стиля «ориентализм» в трехмерном формате.
Тот факт, что для создания композиции были использованы настоящие когти львов, был известен с самого начала, тогда как про составные части человеческой фигуры точной информации не было. По некоторым данным, зубы человека, на которого нападают хищники, также были настоящими, однако специалисты были уверены, что другого человеческого материала диорама не содержит.
В 2016 году пришло время ее реставрации, и это одновременно дало ученым возможность детальнее исследовать произведение искусства. В результате подтвердились самые смелые предположения: помимо когтей львов, подлинными оказались ребра верблюда и некоторые другие кости у животных. Кроме того, фигура человека венчалась настоящим черепом. Этим, по-видимому, и объяснялась небывалая реалистичность скульптуры и тот эффект, который она оказывала на зрителей.
28 января 2017 года диорама вернулась на свое место после реставрации, а перед музейными сотрудниками стоит вопрос о том, как поступить с черепом. По принятым правилам, в случае обнаружения человеческих останков среди экспонатов их следует отправлять «на родину» для захоронения, но в данном случае это представляется маловероятным.
Для того, чтобы дороже продавать свои произведения, специалисты Maison Verreaux окружали каждую скульптуру легендами. Ходили даже слухи, что один из их них убил 16 человек, чтобы использовать их останки для поделок. Это не доказано, но именно такие истории увеличивали интерес и спрос на продукцию компании.
Узнайте, какие музеи мира можно посещать бесплатно.