Танцевальная чума и другие странные заболевания
Танцевальная чума Средневековья
«Танцевать до упаду» — привычное выражение, которое у нас ассоциируется с веселым праздничным кутежом. Однако европеец, живший пятьсот лет тому назад, понял бы эту фразу по-своему.
В июле 1518 года в Страсбурге, городе Священной Римской империи (ныне Франция), некая мадам Троффеа (Мме. Troffea) вышла на улицу и стала танцевать. Она не останавливалась ни днем, ни ночью. Более того — ее танец оказался таким заразительным, что через неделю с ней вместе отплясывали уже 34 человека. За месяц число уличных танцоров увеличилось до нескольких сотен. Все эти люди не делали передышек, не ели и не спали. Многие из них погибли от истощения, танец других прервал сердечный приступ или инсульт. «Танцевальная чума» унесла жизни 400 человек.
Автор: Гендрик Гондиус Старший
Современные исследователи так и не смогли найти точное объяснение такому поведению. Среди существующих версий — отравление спорыньей (грибком, паразитирующим на злаках). Хлеб, испеченный из зараженной пшеницы и ржи, вреден для здоровья. Спорынья содержит алкалоиды, которые вызывают судороги в мышцах и психические расстройства. Другое объяснение — душевное расстройство, стресс, вызванный потопом, неурожаем, распространением сифилиса и возвращением проказы. Однако ни одна из этих трактовок не объясняет невероятную выносливость людей, которые смогли танцевать несколько дней без остановки.
Прыгающие французы из штата Мэн
Синдром «прыгающих французов», иначе — гиперэкплексия (от греч. hyper — чрезмерный, ekplexsis — вздрагивание, прыжок) — весьма редко встречающийся недуг. Известно, что ему были подвержены лесорубы французского происхождения, жившие в конце XIX века в окрестностях озера Мусхед, штат Мэн.
Когда эти люди были чем-то напуганы, они теряли власть над собой: их мышцы непроизвольно сокращались, лица искажали гримасы, они начинали кричать, размахивать руками и прыгать.
Подобное поведение также наблюдалось у изолированных популяций в штате Луизиана в США, а также Малайзии, Индии, Сомали, Йемене и на Филиппинах.
Точная причина синдрома не установлена. Считается, что заболевание может быть соматическим расстройством нервной системы. Ее может вызвать мутация, которая не наследуется от родителей, а появляется уже после оплодотворения яйцеклетки.
Болезнь Урбаха-Вите
Болезнь Урбаха-Вите передается по наследству и поражает головной мозг. У пациентов разрушается миндалевидное тело (область мозга, участвующая в формировании положительных и отрицательных эмоций), что приводит к полному отсутствию страха. Единственное, что может вернуть им эту эмоцию, — ингаляция воздуха с высоким содержанием углекислого газа (около 35%). Кратковременное вдыхание такой смеси не опасно для здоровья, но вызывает рефлекторный страх задохнуться.
Впервые заболевание было зарегистрировано в 1929 году Эрихом Урбахом и Камилло Вите.
Симптомы этого заболевания могут быть разными: хриплый голос, поражение кожи и рубцы на ней, медленно заживающие раны и сыпь вокруг век. Больной может быть также подвержен эпилепсии. В большинстве случаев болезнь не угрожает жизни пациента и никак не влияет на ее продолжительность. В силу того, что это заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному принципу, человек может быть его носителем и не наблюдать у себя никаких из вышеперечисленных симптомов.
Лекарство от здоровья
«Если некоторые болезни протекают незаметно, можно ли быть уверенным в собственном здоровье? » — подобного рода сомнения терзают Локхарта, главного героя нового фильма Гора Вербински. Действие картины разворачивается в Альпах: сюда, в местный спа-курорт, прибывает герой с намерением выяснить, почему его начальник, проходящий здесь лечение, не собирается возвращаться в Нью-Йорк.
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«Мы начали исследовать тему оздоровительных спа-центров в Альпах, центров по улучшению состояния здоровья, которые в действительности ничего не улучшают, — рассказал режиссер Гор Вербински, — и отсюда постепенно возникла наша тема. Мы стали обыгрывать концепцию неизбежности. Это — ощущение присутствия болезни, что-то вроде темного пятна на твоем рентгеновском снимке, которое уже не исчезнет».
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