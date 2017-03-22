Тайны вокруг нас

Танцевальная чума и другие странные заболевания

В преддверии выхода блокбастера «Лекарство от здоровья» рассказываем о самых редких и странных недугах в истории.
Партнерский материал
22 марта 2017 в 13:45
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  • Танцевальная чума и другие странные заболевания
    «Свадебный танец», 1566 год. Фото: Питер Брейгель Старший

Танцевальная чума Средневековья

«Танцевать до упаду» — привычное выражение, которое у нас ассоциируется с веселым праздничным кутежом. Однако европеец, живший пятьсот лет тому назад, понял бы эту фразу по-своему.

В июле 1518 года в Страсбурге, городе Священной Римской империи (ныне Франция), некая мадам Троффеа (Мме. Troffea) вышла на улицу и стала танцевать. Она не останавливалась ни днем, ни ночью. Более того — ее танец оказался таким заразительным, что через неделю с ней вместе отплясывали уже 34 человека. За месяц число уличных танцоров увеличилось до нескольких сотен. Все эти люди не делали передышек, не ели и не спали. Многие из них погибли от истощения, танец других прервал сердечный приступ или инсульт. «Танцевальная чума» унесла жизни 400 человек.

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Автор: Гендрик Гондиус Старший

Современные исследователи так и не смогли найти точное объяснение такому поведению. Среди существующих версий — отравление спорыньей (грибком, паразитирующим на злаках). Хлеб, испеченный из зараженной пшеницы и ржи, вреден для здоровья. Спорынья содержит алкалоиды, которые вызывают судороги в мышцах и психические расстройства. Другое объяснение — душевное расстройство, стресс, вызванный потопом, неурожаем, распространением сифилиса и возвращением проказы. Однако ни одна из этих трактовок не объясняет невероятную выносливость людей, которые смогли танцевать несколько дней без остановки.

Прыгающие французы из штата Мэн

Синдром «прыгающих французов», иначе — гиперэкплексия (от греч. hyper — чрезмерный, ekplexsis — вздрагивание, прыжок) — весьма редко встречающийся недуг. Известно, что ему были подвержены лесорубы французского происхождения, жившие в конце XIX века в окрестностях озера Мусхед, штат Мэн.

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