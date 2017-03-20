10 ужасных научных экспериментов
С тех пор, как тысячи лет назад врачи стали сверлить дырки в черепе больных при появлении у них первых признаков насморка, ученые всегда относились к экспериментам как к необходимому злу во благо науки и всеобщего прогресса.
Помимо широко известных опытов (например, операций, проводимых Йозефом Менгеле на узниках в концлагере Освенцим), есть множество других не менее страшных и будоражащих воображение, о которых мы знаем крайне мало.
Эксперимент Хофлинга с медсестрами
Не укладывается в голове, как весь мир мог спокойно наблюдать за массовым убийством миллионов невинных людей по прихоти одного диктатора. Этим вопросом человечество стало задаваться после окончания Второй мировой войны, косвенно обвиняя некоторые европейские страны в потакании нацистскому режиму. Тем не менее, этому факту есть научное объяснение: людям свойственно идти на поводу у более авторитетных личностей.
В доказательство этой теории психиатр Чарльз Хофлинг провел эксперимент на выявление природы человеческого послушания. В 1966 году он обзванивал сестринские пункты в больницах разного типа и, представляясь одним из врачей, давал распоряжение: вколоть тем или иным пациентам 20 мг сильнодействующего препарата Астротена, что вдвое превышает допустимую дозу в 10 мг. Все медсестры осознавали смертельную опасность такого укола, но их это не остановило. 21 медсестра из 22 принимавших участие в эксперименте с радостью выполнила предписание врача, с которым даже не была знакома.
Таким образом, Хофлинг доказал, что на действия конкретного человека может повлиять авторитет более значимой личности, даже если заведомо известно, что она, личность, не права. К счастью, никто из пациентов не пострадал — медсестер вовремя остановили. Читать далее
Шоковая терапия Лоретты Бендер
Лоретта Бендер известна миру как талантливый американский психиатр, придумавший визуально-моторный тест (Гештальт-тест Бендер), которым специалисты пользуются по сей день для характеристики невербального интеллекта и перцептивно-моторной координации. Однако ее вклад в развитие мировой психиатрии был не таким безобидным, как может показаться на первый взгляд.
Лоретта Бендер работала детским психиатром в больнице Беллвью в 1940-х годах и все это время пыталась найти способы борьбы с детской шизофренией. 98 детей регулярно подвергались жестокой шоковой терапии: их заставляли принимать ЛСД и галлюциногенные грибы, которые делали их полностью невменяемыми. Если вдруг состояние детей было недостаточно тяжелым, дозы вводимых веществ увеличивали.
Бендер заявила, что шоковая терапия проходила крайне успешно и лишь у некоторых детей впоследствии наблюдался рецидив.
Исследование сифилиса в Таскиги
Сифилис может «дремать» в теле ни о чем не подозревающего человека на протяжении десятилетий, прежде чем начнет поражать его органы. Разве способны медики целенаправленно избегать простых инъекций пенициллина, необходимых для борьбы с заражением? «Конечно, нет!» — скажет любой здравомыслящий человек. Однако именно это произошло в американском городе Таскиги штата Алабама.
Крысы-киборги
Представьте крысу, которая намеренно наблюдает за всем, что с вами происходит, за каждым вашим движением. Это не ночной кошмар, не научная фантастика и даже не мультипликационный персонаж — это настоящая крыса, которая существует в реальности. Ее жизнедеятельность интересует даже военных.
Английские ученые совместили крысиный мозг и электронную начинку, создав первую в мире крысу-киборга. После этой процедуры любое действие грызуна стало возможным регулировать дистанционно с помощью специального пульта управления. Удачный эксперимент впоследствии был усовершенствован, и ученые начали использовать более незаметные микропроцессоры и батареи: чем меньше вес и объем каждой детали, тем больше полезных приспособлений можно будет вживлять в подопытное существо, в том числе датчики тепла и маленькие камеры.
Военные надеются, что смогут использовать крыс-киборгов в поисково-спасательных операциях. Пока развитие технологий стирает допустимые границы в области разведки и наблюдения, начинает настораживать мысль, что прямо сейчас за нами может следить чья-то пара глаз-бусинок.
Лекарство от здоровья
Необычный эксперимент лег в основу триллера «Лекарство от здоровья». Действие фильма разворачивается в оздоровительном центре, куда приезжает главный герой — Локхарт, брокер с Уолл-стрит. Компания отправляет его на уединенный горный курорт, чтобы вернуть исполнительного директора, ныне пациента этого оздоровительного центра, который сообщил сотрудникам, что не собирается возвращаться в Нью-Йорк.
По прибытии Локхарт замечает, что на фоне идиллического пейзажа в старинном здании происходят странные вещи. Он узнает, что все гости оздоровительного центра страдают необъяснимой болезнью, и ему приходится выяснить, что тому виной. Вскоре Локхарту ставят такой же диагноз, как и другим обитателям этого центра, и главный герой оказывается в ловушке. Он начинает терять связь с реальностью, и в ходе «лечения» ему предстоит пройти через невыносимые испытания.
Экспериментальная терапия главного врача этого необычного оздоровительного центра существенно отличается от традиционного подхода европейских курортов. По словам главного героя фильма, во время съемок его «по-настоящему пытали». «Не буду выдавать всех подробностей, скажу только, что будет много угрей! — рассказывает он. — Пребывание в камере сенсорной депривации стало для меня ярким впечатлением, потому что я находился под водой 25−30 минут. У меня не было очков для ныряния, я ничего не видел, потому что освещение было слабое, на ноге у меня был гипс, а специальные растяжки удерживали меня в воде в горизонтальном положении. Даже просто выбраться из камеры было невозможно. Я был по-настоящему измучен и опух от давления воды. Этот фильм задумывался как страшное кино, и это было страшно!»
В России премьера «Лекарства от здоровья» состоится 30 марта 2017 года. Фильм Гора Вербински представит киностудия 20th Century Fox.
Луч смерти
У любого приличного злодея из фантастического фильма имеется луч смерти или хотя бы его аналог. Конечно, как бы зрелищно это ни выглядело на экране, мы знаем, что в реальной жизни плавить предметы на расстоянии 10 000 км невозможно. И все же одному ученому пришла в голову такая мысль.
На вопрос: «Каково быть самым умным человеком, живущим на Земле?» Альберт Эйнштейн ответил: «Об этом лучше спросить Николу Тесла». Сербский ученый был настоящим провидцем, ведь он развивал идею Wi-Fi ещё в 1893 году и говорил о возможностях рентгена задолго до того, как это стало известно всему миру. В науке за ним закрепился образ сумасшедшего ученого, чему виной его идея запатентовать луч смерти. По задумке Теслы, изобретение должно было представлять собой излучатель пучка заряженных частиц, способных сбивать самолеты на расстоянии 320 км, делая страну-обладательницу подобного оружия абсолютно неприступной с воздуха.
Никола Тесла пытался продать свою идею США, СССР, Великобритании и Югославии, но ни одна из этих стран не восприняла необычное предложение всерьез.
Безумные обезьянки Гарри Харлоу
Американский психолог Гарри Фредерик Харлоу решил проверить, как протекает депрессия у обезьян, еще в младенчестве отлученных от матерей. Он поселил детенышей макак в темных изолированных клетках, где они проводили все время с «суррогатными матерями», специально сконструированными из проволочной сетки и махровой ткани. Эксперимент длился десять недель. За это время маленькие обезьянки так привязывались к новым мамам, что после разлуки с ними впадали в жуткую депрессию и страдали от психоза, не поддающегося лечению.
Отряд 731
Вторая мировая война стала ареной, на которой люди демонстрировали самые страшные пытки за всю историю человечества. Поразительно жестокие опыты проводили японцы над китайскими военнопленными.
Япония и Китай состояли в крайне тяжелых отношениях еще до начала Второй мировой войны. Никто уже не удивлялся каннибализму и кровожадным пыткам, которые царили в японских лагерях, но садизм, применяемый к китайцам, поражал воображение. Японцы отрезали солдатам конечности, тем самым вызывая образование гангрены; проводили вивисекцию,
Воплощением всех этих жестокостей в жизнь занималось японское спецподразделение «Отряд 731». На протяжении 12 лет он проводил испытания бактериологического оружия на живых людях. Для них было обычным делом засунуть человека в скороварку и наблюдать: выскочат у него глаза или нет. Однако самое поразительное в этой истории произошло уже после войны, когда правительство США в обмен на результаты экспериментов спустило все с рук ученым, ответственным за бесчеловечные убийства.
Языковой эксперимент Фридриха II
Император Священной Римской империи германской нации был одним из самых могущественных людей в Средние века, и любой его каприз приравнивался к волеизъявлению святого. Таким был Фридрих II Штауфен, правивший европейскими католиками в 1197—1250-е годы. Он страстно увлекался научными экспериментами, большинство из которых отличалось особой жестокостью.
В историю кошмарных опытов Фридрих окончательно вошел после того, как захотел узнать, каким был самый первый язык на Земле — язык Бога. Для этого двух младенцев сразу же после их появления на свет лишили всяческого взаимодействия с людьми. Экспериментатор полагал: когда голоса детей сформируются, язык, на котором они начнут разговаривать, будет тем, что использовали Адам и Ева. Опыт с треском провалился. Два несчастных изолированных ребенка вскоре погибли.
Как Фрейд испортил жизнь Эмме Экштейн
Благодаря поп-культуре за последние 40 лет Зигмунд Фрейд приобрел известность и стал культовым психологом, учения которого традиционно носят содержание сексуального характера. Практические опыты отца-основателя современной психологии действительно заслуживают внимания. Но особенно это касается дела Эммы Экштейн.
Вышеупомянутую женщину Фрейд лечил от нервной болезни. Он очень быстро определил, что причина недомогания пациентки кроется в ее чрезмерном пристрастии к мастурбации. Мы не можем с уверенностью сказать, верное ли он сделал заключение, однако выбранный им способ лечения совершенно точно оказался большой ошибкой.
Близкий друг Фрейда, врач-отоларинголог и психоаналитик Вильгельм Флисс должен был прооперировать нос Эммы Экштейн, поскольку коллеги решили, что между органами обоняния и страхом невротического или сексуального характера существует прямая связь. В результате Флисс забыл вытащить кусок марли длиной почти в полметра из полости, образовавшейся во время операции, занес туда инфекцию и вызвал обильное кровотечение, которое чуть не стоило пациентке жизни. Кроме того, лицо женщины было изуродовано.
Эксперимент доктора Мани по смене пола
Джон Мани был психологом, пользовавшимся репутацией пионера в области полового развития. К нему за помощью обратилась семья Реймер, после того как их восьмимесячному сыну Брюсу сделали неудачную процедуру обрезания и серьезно повредили половой член. Врач предложил кардинальное решение — поменять ребенку пол.
Доктор Мани утверждал, что социальные факторы оказывают влияние на то, кем будет воспринимать себя человек: мужчиной или женщиной.
Эксперимент имел катастрофические последствия. Мальчику давали гормональные препараты, воспитывали как девочку и изменили имя: теперь Брюс был Брендой. В подростковом возрасте мальчик узнал правду о себе и встал на длинную дорогу реабилитации. Пытаясь избавиться от воспоминаний об эксперименте, он взял себе новое имя — Дэвид.
Молодой человек смог жениться и усыновить троих детей. Однако когда эта история стала известна на весь мир, жена ушла из семьи. Не справившись с депрессией, Дэвид покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову.
У каждого большого открытия есть своя цена. Иногда принесенные жертвы действительно оправдывают себя. Но часто даже добровольное участие в медицинских опытах приводит к страшным последствиям. Возникает резонный вопрос: стоит ли наука человеческой жизни?