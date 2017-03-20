  • Самые таинственные места на Земле
    «Врата Ада» в Туркменистане. Фото: Tormod Sandtorv/Flickr.com
  • Самые таинственные места на Земле
    Кадр из фильма «Лекарство от здоровья». Фото: Двадцатый век Фокс СНГ
  • Самые таинственные места на Земле
    Кадр из фильма «Лекарство от здоровья». Фото: Двадцатый век Фокс СНГ
Тайны вокруг нас

Самые таинственные места на Земле

Врата Ада, Долина смерти и озеро скелетов — в преддверии российской премьеры триллера «Лекарство от здоровья» вместе с компанией «Двадцатый век Фокс СНГ» мы составили подборку самых таинственных мест на Земле.
Партнерский материал
20 марта 2017 в 15:17
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Врата Ада

«Врата Ада», «Дверь в преисподнюю» — так называют газовый кратер рядом с деревней Дарваза в Туркменистане, который начал гореть еще в 1971 году и непрерывно продолжает это делать до сих пор. Его диаметр составляет около 60 метров, а глубина — 20 метров. Образовался кратер из-за вмешательства человека.

До 1971 года эта территория не привлекала к себе особенного внимания и ничем не отличалась от окружающего пейзажа. Но в 1971 году геологи стали проводить здесь исследования и обнаружили под землей большое количество природного газа, поэтому было принято решение начать бурение разведочной скважины. Решение это было не самым верным, потому что под землей была пустота, или, как ее называют геологи, каверна. Из-за бурения произошел обвал, в результате которого образовалась большая дыра, наполненная газом, куда провалилась и буровая вышка, и все оборудование.

  • Самые таинственные места на Земле
    Фото: sunriseOdyssey/Flickr.com

Во время обвала никто не пострадал, но вредный газ, раньше находившийся под землей, стал просачиваться наружу и мог отравить людей и животных, живущих неподалеку. Для того, чтобы этого избежать, геологи решили поджечь образовавшийся кратер. Они рассчитывали, что через некоторое время пожар стихнет, но прошло уже 46 лет, а кратер все горит.

Долина смерти

Если «Врата Ада» — это дело рук человека, то Долина смерти на Камчатке была создана самой природой. Ее обнаружили через четыре года после того, как в Туркмении открыли «дверь в преисподнюю». Двухкилометровая долина шириной в несколько сотен метров убивала все живое: от мышей до медведей. У исследователей ушло около 10 лет на то, чтобы доказать, что в долине, усыпанной трупами ворон, лис, рысей, орланов и других животных, нет ничего сверхестественного.

Как и в случае с «Вратами Ада» причина гибели живых существ кроется в газе, который выделяется из трещин в земной коре: сероводород, сероуглерод и углекислый газ оказывают медленное отравляющее действие на живые организмы.

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